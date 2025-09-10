MEF anuncia cierre temporal de calles en Ancón por tala de árbol peligroso.

La Unidad de Bienes Revertidos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que los días jueves 11 y viernes 12 de septiembre se realizará el cierre temporal de las calles Lion Hill y Cascadas, ubicadas en el área de Ancón, debido a la tala de un árbol que representa un riesgo para la comunidad.
- Miércoles 11 de septiembre: de 6:00 a.m. a 5:00 p.m.
- Jueves 12 de septiembre: de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.
Este cierre es necesario para garantizar la seguridad durante la ejecución de los trabajos.