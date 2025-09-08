Descentralización recibe del MEF 68 planes estratégicos de desarrollo distrital

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de su Dirección de Desarrollo Territorial, entregó oficialmente 68 Planes Estratégicos de Desarrollo Distrital (PEDD) a la Autoridad Nacional de Descentralización (AND). Esta entrega representa el resultado del trabajo entre ambas instituciones, con el objetivo de fortalecer la planificación territorial a nivel local.

El proceso de formulación, que se inició en octubre de 2024 y se extendió hasta los primeros meses de 2025, dio lugar a planes estratégicos técnicos, participativos y ajustados a las realidades de cada distrito.

Estos documentos servirán como hoja de ruta para orientar la inversión pública de forma sostenible, priorizando las necesidades más apremiantes de cada comunidad.

Durante la elaboración de los PEDD, la Dirección de Desarrollo Territorial del MEF y la AND brindaron asesoría técnica constante a los municipios, asegurando la alineación de cada plan con las políticas nacionales de ordenamiento territorial y con el Plan Estratégico de Gobierno.

Asimismo, se promovió una mayor articulación entre el gobierno central y los gobiernos locales, con el fin de garantizar una implementación más eficiente de los proyectos de desarrollo.

Con esta entrega, ambas instituciones reafirmaron su compromiso con el fortalecimiento de las capacidades locales, dotando a las autoridades municipales de herramientas estratégicas que impulsen un desarrollo territorial más equitativo, inclusivo y sostenible en todo el país.