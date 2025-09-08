Panamá Nacionales -  8 de septiembre de 2025 - 09:40

Descentralización recibe del MEF 68 planes estratégicos de desarrollo distrital

Descentralización informó que estos planes servirán como hoja de ruta para orientar la inversión pública de forma sostenible.

Descentralización recibe del MEF planes estratégicos de desarrollo.

Descentralización recibe del MEF planes estratégicos de desarrollo.

Descentralización
Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de su Dirección de Desarrollo Territorial, entregó oficialmente 68 Planes Estratégicos de Desarrollo Distrital (PEDD) a la Autoridad Nacional de Descentralización (AND). Esta entrega representa el resultado del trabajo entre ambas instituciones, con el objetivo de fortalecer la planificación territorial a nivel local.

El proceso de formulación, que se inició en octubre de 2024 y se extendió hasta los primeros meses de 2025, dio lugar a planes estratégicos técnicos, participativos y ajustados a las realidades de cada distrito.

Estos documentos servirán como hoja de ruta para orientar la inversión pública de forma sostenible, priorizando las necesidades más apremiantes de cada comunidad.

Durante la elaboración de los PEDD, la Dirección de Desarrollo Territorial del MEF y la AND brindaron asesoría técnica constante a los municipios, asegurando la alineación de cada plan con las políticas nacionales de ordenamiento territorial y con el Plan Estratégico de Gobierno.

Asimismo, se promovió una mayor articulación entre el gobierno central y los gobiernos locales, con el fin de garantizar una implementación más eficiente de los proyectos de desarrollo.

Con esta entrega, ambas instituciones reafirmaron su compromiso con el fortalecimiento de las capacidades locales, dotando a las autoridades municipales de herramientas estratégicas que impulsen un desarrollo territorial más equitativo, inclusivo y sostenible en todo el país.

Embed - Autoridad Nacional de Descentralización Panamá on Instagram: "El Ministerio de Economía y Finanzas, a través de su Director de Desarrollo Territorial Juan Carlos Miranda, hizo entrega de los Planes Estratégicos de Desarrollo Distrital que fueron elaborados de manera participativa entre Alcaldes y Representantes de Corregimiento. A través de este proceso se lograron consensos sobre las prioridades de cada distrito y los proyectos más relevantes para atenderlos con los fondos transferidos por el Gobierno Nacional a través de la Autoridad Nacional de Descentralización. Este importante proceso contó con la asistencia técnica de la Dirección de Desarrollo Territorial del MEF y la AND, fortaleciendo la capacidad de los municipios para formular proyectos de mayor impacto en cada región."
En esta nota:
Seguir leyendo

Accidente en Penonomé deja una persona calcinada y seis heridos en el sector de Sagrejá

IFARHU: 2do pago del PASE-U y requisitos para cobrar el beneficio pronto

Atención Ancón: IDAAN suspende suministro de agua por mantenimiento este martes 9 de septiembre

Recomendadas

Más Noticias