CSS realizará jornada médica gratuita el 9 y 10 de septiembre en Changuinola

La CSS y el Despacho de la Primera Dama ofrecerán jornada médica gratuita en el hospital Dr. Raúl Dávila Mena este 9 y 10 de septiembre en Chiriquí.

Por Noemí Ruíz

La Caja de Seguro Social (CSS), en coordinación con el Despacho de la Primera Dama, anunció una jornada médica gratuita que se llevará a cabo los días 9 y 10 de septiembre en el hospital Dr. Raúl Dávila Mena, en Chiriquí.

La atención se ofrecerá en horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m., e incluirá servicios de ginecología, papanicolau, mamografías y campaña de vacunación, dirigidos a la población chiricana.

El objetivo de esta jornada es fortalecer la prevención y el cuidado de la salud femenina, acercando servicios médicos especializados y accesibles a la comunidad. La CSS reiteró su compromiso de trabajar de la mano con diferentes instituciones del Estado para mejorar la cobertura de atención y promover diagnósticos oportunos, claves para reducir riesgos y garantizar calidad de vida.

