CSS realizará jornada médica gratuita el 9 y 10 de septiembre en Changuinola

La Caja de Seguro Social (CSS) , en coordinación con el Despacho de la Primera Dama, anunció una jornada médica gratuita que se llevará a cabo los días 9 y 10 de septiembre en el hospital Dr. Raúl Dávila Mena, en Chiriquí.

CSS anuncia jornada médica gratuita en el hospital Dr. Raúl Dávila Mena

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CSSPanama/status/1965393095417028613&partner=&hide_thread=false ¡Amor sobre ruedas llega a Changuinola!



Este 9 y 10 de septiembre, el Hospital Dr. Raúl Dávila Mena será sede de una jornada especial donde tendrán:



Servicios totalmente gratis:

Atención de ginecología

Campaña de vacunación

Papanicolaou

Mamografía



De 7:00 a.m. a… pic.twitter.com/YDB8NK8eml — CSSPanama (@CSSPanama) September 9, 2025

La atención se ofrecerá en horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m., e incluirá servicios de ginecología, papanicolau, mamografías y campaña de vacunación, dirigidos a la población chiricana.

El objetivo de esta jornada es fortalecer la prevención y el cuidado de la salud femenina, acercando servicios médicos especializados y accesibles a la comunidad. La CSS reiteró su compromiso de trabajar de la mano con diferentes instituciones del Estado para mejorar la cobertura de atención y promover diagnósticos oportunos, claves para reducir riesgos y garantizar calidad de vida.