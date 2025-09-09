Asamblea Nacional aprueba traslados de partida a favor de la CSS por más de 9 millones de dólares

Asamblea Nacional aprueba traslados de partida a favor de la CSS.

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó traslados de partida a favor de la Caja de Seguro Social (CSS) por un monto total de B/.9,705,837.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Este refuerzo presupuestario forma parte de las proyecciones para el año 2026, con el objetivo de atender los principales desafíos que enfrenta la institución, entre los que se destacan:

Humanización de la atención

Abastecimiento oportuno de insumos médicos

Acceso expedito a los servicios de salud

Cero mora quirúrgica

Infraestructuras dignas

Pensiones sostenibles