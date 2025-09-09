Asamblea Nacional aprueba traslados de partida a favor de la CSS por más de 9 millones de dólares

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó traslados de partida a favor de la Caja de Seguro Social (CSS) por un monto total de B/.9,705,837.
Este refuerzo presupuestario forma parte de las proyecciones para el año 2026, con el objetivo de atender los principales desafíos que enfrenta la institución, entre los que se destacan:
- Humanización de la atención
- Abastecimiento oportuno de insumos médicos
- Acceso expedito a los servicios de salud
- Cero mora quirúrgica
- Infraestructuras dignas
- Pensiones sostenibles