Proyectos anticorrupción del procurador no se discutirán hoy en la Asamblea Nacional

La Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional sesiona este martes sin considerar los proyectos de Ley Anticorrupción presentados por el procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez, que buscan incrementar las penas por corrupción.

El procurador envió una nota solicitando que su iniciativa fuese discutida, pero el presidente de la comisión, diputado Luis Eduardo Camacho, indicó que no accederá a la solicitud.

Comisión de Gobierno no analizará proyectos de Ley Anticorrupción

Hoy sesiona la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional. Tal como lo dijo el diputado Luis Eduardo Camacho, los proyectos anticorrupción del procurador de la nación, Luis Carlos Gómez, no fueron considerados para su discusión.

"Si el proyecto es bueno, yo no lo engaveto, pero a veces uno le da prioridad a los proyectos de acuerdo a la conveniencia del país. Se tocará cuando consideremos que haya que tocarse", declaró Camacho, resaltando que filtrar documentos o comentarios en los medios no acelerará el proceso.

Mientras tanto, diputados de la bancada Vamos y otros miembros de la comisión señalaron no haber recibido información sobre esta nota y solicitaron que se inicien las discusiones en primer debate.

El diferendo evidencia la tensión entre la procuraduría y la Asamblea Nacional respecto a la priorización de proyectos anticorrupción y la agenda legislativa del país.