Proyectos anticorrupción del procurador no se discutirán hoy en la Asamblea Nacional

La Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional sesiona este martes sin considerar los proyectos de Ley Anticorrupción presentados por el procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez, que buscan incrementar las penas por corrupción.
El procurador envió una nota solicitando que su iniciativa fuese discutida, pero el presidente de la comisión, diputado Luis Eduardo Camacho, indicó que no accederá a la solicitud.
Comisión de Gobierno no analizará proyectos de Ley Anticorrupción
Mientras tanto, diputados de la bancada Vamos y otros miembros de la comisión señalaron no haber recibido información sobre esta nota y solicitaron que se inicien las discusiones en primer debate.
El diferendo evidencia la tensión entre la procuraduría y la Asamblea Nacional respecto a la priorización de proyectos anticorrupción y la agenda legislativa del país.