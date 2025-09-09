Panamá Nacionales -  9 de septiembre de 2025 - 09:45

Ministerio Público investiga denuncias por presunto delito contra la fe pública

El Ministerio Público lleva a cabo diligencias tras denuncias presentadas por el supuesto delito contra la fe pública.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio Público lleva a cabo diligencias tras denuncias presentadas por el supuesto delito contra la fe pública, relacionado con la falsificación de documentos.

Información en desarrollo...

