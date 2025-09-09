CSS: Nueva sala de hemodiálisis en el Complejo Hospitalario inicia operaciones

La Caja de Seguro Social (CSS) dio a conocer que el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid inauguró este lunes 8 de septiembre su nueva sala de hemodiálisis, equipada con 44 modernas máquinas que cumplen los últimos estándares internacionales y mejoran significativamente la calidad de vida de los pacientes.

La sala, denominada Alonso Rodríguez, en honor al fundador del Grupo de Pacientes de Diálisis (Grupadi), permitirá atender a 350 pacientes ambulatorios y hospitalizados, quienes recibirán tratamientos de diálisis tres veces a la semana en cinco turnos, de lunes a sábado, desde las 4:30 a.m.

Los primeros pacientes destacaron la comodidad y amplitud de la nueva instalación. "Esta sala es muy buena y espaciosa. Beneficia tanto a pacientes como al personal", comentó Roberto González, paciente de diálisis.

CSS atiende a 350 pacientes con 44 modernas máquinas

image

"Estoy complacida con esta nueva sala. Agradezco a la CSS por poner en servicio una sala de esta magnitud y a los pacientes les digo que la cuidemos, porque es de todos", añadió Evita Víquez.

La sala está ubicada en la planta baja del hospital, con poltronas que cuentan con bandejas laterales, múltiples niveles de respaldo y apoyo para pies, mejorando la movilidad y confort de los pacientes. Además, la instalación cuenta con un equipo multidisciplinario conformado por nefrólogos, cirujanos cardiovasculares, médicos generales, enfermeras, auxiliares, nutricionistas, trabajadores sociales y laboratoristas.

Este proyecto forma parte de la mayor inversión en la historia de la nefrología en Panamá, con más de $178 millones destinados a la modernización del sistema nacional de hemodiálisis y la implementación de 600 máquinas de última tecnología en todo el país. La nueva sala representa un hito en la atención especializada de pacientes renales, garantizando tratamientos más seguros, eficientes y cómodos.