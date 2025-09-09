CSS: Nueva sala de hemodiálisis en el Complejo Hospitalario inicia operaciones

La Caja de Seguro Social (CSS) dio a conocer que el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid inauguró este lunes 8 de septiembre su nueva sala de hemodiálisis, equipada con 44 modernas máquinas que cumplen los últimos estándares internacionales y mejoran significativamente la calidad de vida de los pacientes.
La sala, denominada Alonso Rodríguez, en honor al fundador del Grupo de Pacientes de Diálisis (Grupadi), permitirá atender a 350 pacientes ambulatorios y hospitalizados, quienes recibirán tratamientos de diálisis tres veces a la semana en cinco turnos, de lunes a sábado, desde las 4:30 a.m.
La sala está ubicada en la planta baja del hospital, con poltronas que cuentan con bandejas laterales, múltiples niveles de respaldo y apoyo para pies, mejorando la movilidad y confort de los pacientes. Además, la instalación cuenta con un equipo multidisciplinario conformado por nefrólogos, cirujanos cardiovasculares, médicos generales, enfermeras, auxiliares, nutricionistas, trabajadores sociales y laboratoristas.
Este proyecto forma parte de la mayor inversión en la historia de la nefrología en Panamá, con más de $178 millones destinados a la modernización del sistema nacional de hemodiálisis y la implementación de 600 máquinas de última tecnología en todo el país. La nueva sala representa un hito en la atención especializada de pacientes renales, garantizando tratamientos más seguros, eficientes y cómodos.