MITRADEL y CSS realizan capacitación sobre la Ley 462 para funcionarios en Chiriquí.

Por Ana Canto Con el propósito de capacitar a funcionarios de diversas entidades sobre el contenido de la Ley 462 de 2025, que reforma la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social (CSS), el Instituto Panameño de Estudios Laborales (IPEL), la Dirección Regional del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) en la provincia de Chiriquí y la propia CSS organizaron una jornada de formación especializada.

Durante el desarrollo del evento, los participantes pudieron conocer en detalle los alcances y beneficios de la normativa reformada, mediante una metodología participativa que facilitó el análisis y la comprensión de los principales cambios introducidos por la ley.

