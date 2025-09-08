Panamá Nacionales -  8 de septiembre de 2025 - 10:33

MITRADEL y CSS realizan capacitación sobre la Ley 462 para funcionarios en Chiriquí

MITRADEL informó que durante el desarrollo del evento, los participantes pudieron conocer en detalle los alcances de la nueva ley de la CSS.

Ana Canto
Por Ana Canto

Con el propósito de capacitar a funcionarios de diversas entidades sobre el contenido de la Ley 462 de 2025, que reforma la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social (CSS), el Instituto Panameño de Estudios Laborales (IPEL), la Dirección Regional del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) en la provincia de Chiriquí y la propia CSS organizaron una jornada de formación especializada.

Durante el desarrollo del evento, los participantes pudieron conocer en detalle los alcances y beneficios de la normativa reformada, mediante una metodología participativa que facilitó el análisis y la comprensión de los principales cambios introducidos por la ley.

El facilitador de la jornada, Merardo Samudio, agente administrativo de la Coordinación Regional de la CSS en Chiriquí, destacó la importancia de brindar a los servidores públicos herramientas legales y técnicas que fortalezcan su capacidad de atención y servicio a la ciudadanía.

