MITRADEL y CSS realizan capacitación sobre la Ley 462 para funcionarios en Chiriquí.

Con el propósito de capacitar a funcionarios de diversas entidades sobre el contenido de la Ley 462 de 2025, que reforma la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social (CSS), el Instituto Panameño de Estudios Laborales (IPEL), la Dirección Regional del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) en la provincia de Chiriquí y la propia CSS organizaron una jornada de formación especializada.
El facilitador de la jornada, Merardo Samudio, agente administrativo de la Coordinación Regional de la CSS en Chiriquí, destacó la importancia de brindar a los servidores públicos herramientas legales y técnicas que fortalezcan su capacidad de atención y servicio a la ciudadanía.