¿Sin trabajo? CCIAP y MITRADEL publican vacantes ya disponibles en septiembre 2025

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) dieron a conocer las oportunidades de empleo ofertadas en sus páginas web Panacamara.com y en empleospanama.gob.pa, por diversas empresas del país, abarcando múltiples sectores y ofreciendo una variedad de trabajo que requieren diferentes niveles de habilidades y experiencia.
Vacantes destacadas en la CCIAP
Según explicó María Eugenia Grimaldo, vocera de la CCIAP, actualmente se encuentran vacantes de empleo en reconocidas empresas como: INBASA, PNUD, Arcas Servicios de Recursos Humanos y Budget Rent A Car.
Panamá
- Supervisor de Bodega Junior
- Asistente administrativas y cuentas por pagar
- Oficial de programa asociado con título universitario
- Vendedor Mayorista de Rutas
Chiriquí
- Agente de Venta Bilingue
Ofertas de empleo en MITRADEL
El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL), indicó que el portal empleospanama.gob.pa mantiene ofertas disponibles en la provincia de Panamá y otras regiones del país. Entre las vacantes destacan:
Panamá
- Asistente administrativo de venta
- Picker o preparador
- Técnico en prevenciones laborales
- Analistas de Datos
- Inspector ambiental
- Asesor de Camiones
- Asistente de ingeniería ambiental
- Jefe de taller
- Desarrollador Java tino
- Ingeniero de Software
- Gerente de Categoría
- Líder de Montaje
- Desarrollador de sistema con conocimiento de planilla
- Técnico de Planta
Colón
- Ayudante General