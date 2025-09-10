Panamá Nacionales -  10 de septiembre de 2025 - 15:54

¿Sin trabajo? CCIAP y MITRADEL publican vacantes ya disponibles en septiembre 2025

Las plataformas de la CCIAP y MITRADEL, reúnen vacantes de trabajo ofrecidas por empresas de distintos sectores económicos a nivel nacional.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) dieron a conocer las oportunidades de empleo ofertadas en sus páginas web Panacamara.com y en empleospanama.gob.pa, por diversas empresas del país, abarcando múltiples sectores y ofreciendo una variedad de trabajo que requieren diferentes niveles de habilidades y experiencia.

Vacantes destacadas en la CCIAP

Según explicó María Eugenia Grimaldo, vocera de la CCIAP, actualmente se encuentran vacantes de empleo en reconocidas empresas como: INBASA, PNUD, Arcas Servicios de Recursos Humanos y Budget Rent A Car.

Panamá

  • Supervisor de Bodega Junior
  • Asistente administrativas y cuentas por pagar
  • Oficial de programa asociado con título universitario
  • Vendedor Mayorista de Rutas

Chiriquí

  • Agente de Venta Bilingue
Ofertas de empleo en MITRADEL

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL), indicó que el portal empleospanama.gob.pa mantiene ofertas disponibles en la provincia de Panamá y otras regiones del país. Entre las vacantes destacan:

Panamá

  • Asistente administrativo de venta
  • Picker o preparador
  • Técnico en prevenciones laborales
  • Analistas de Datos
  • Inspector ambiental
  • Asesor de Camiones
  • Asistente de ingeniería ambiental
  • Jefe de taller
  • Desarrollador Java tino
  • Ingeniero de Software
  • Gerente de Categoría
  • Líder de Montaje
  • Desarrollador de sistema con conocimiento de planilla
  • Técnico de Planta

Colón

  • Ayudante General
