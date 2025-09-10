Más de $1,000 millones y 30,000 empleos: así impulsarán los proyectos viales en Panamá Oeste desde 2026

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) proyecta inversiones superiores a B/.1,000 millones en infraestructura vial para 2026, con más de 30 mil empleos directos como impacto inmediato en la economía.

Durante la presentación de un informe al presidente José Raúl Mulino y su Gabinete, el titular del MOP, José Luis Andrade, detalló que a la fecha se han licitado 41 proyectos en todo el país. Estos contratos esperan su refrendo en el primer trimestre de 2026 para iniciar obras.

En junio pasado, se licitaron 7 proyectos de rehabilitación de vías, cinco ya adjudicados por B/.51 millones, lo que generó un ahorro de B/.8 millones frente al precio de referencia. En agosto se sumaron 23 licitaciones por B/.482 millones, incluyendo la variante de Campana, parte del Corredor de las Playas.

Más de $1,000 millones y 30,000 empleos

MOP- Corredor de la Playas-image.png TReporta

Otros proyectos destacados son el carril exclusivo para Mi Bus en Vía España, la habilitación de la vía Omar Torrijos hacia el Centenario (B/.195 millones) y la carretera Panamericana Oeste bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP), con un valor de B/.300 millones.

El MOP también anunció un cronograma de nuevas licitaciones por B/.91 millones a publicarse en enero, que incluye obras en CPA–Punta Chame, Santiago–Soná, Portobelo–Cuango y la carretera José Agustín Arango-Cerro Azul-Pacora.

En paralelo, avanzan 12 proyectos del plan “Tapahuecos” por B/.36 millones, beneficiando a más de un millón de habitantes en puntos como David, Boquete, Santiago, Penonomé, La Chorrera, Arraiján, Capira, Tocumen, Pacora, Volcán, Chitré y Ocú.

Proyectos en Panamá Oeste declarados de interés público

El Consejo de Gabinete aprobó las Resoluciones No. 101-25 y 102-25, declarando de interés público dos obras estratégicas para la provincia de Panamá Oeste:

Ampliación del Corredor de Playas (CPA–El Espino hasta Sajalices) : ensanche de la carretera Panamericana de 4 a 6 carriles en un tramo de 18.9 km, con construcción de intercambiadores, puentes vehiculares y peatonales, y el viaducto de Loma Campana.

: ensanche de la carretera Panamericana de 4 a 6 carriles en un tramo de 18.9 km, con construcción de intercambiadores, puentes vehiculares y peatonales, y el viaducto de Loma Campana. Rehabilitación de la carretera Panamericana Oeste bajo APP: proyecto cofinanciado para rehabilitar, mejorar y mantener unos 192 km de vía entre Loma Campana y Santiago, clave para la conectividad con Coclé y Veraguas.

Estas obras fueron declaradas prioritarias por su impacto en la movilidad, desarrollo económico y bienestar social. El Gabinete instruyó al MOP a acelerar su ejecución, con el respaldo de las demás instituciones del Estado.