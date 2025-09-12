Panamá Nacionales -  12 de septiembre de 2025 - 12:03

Aprehenden en Juan Díaz a mujer prófuga desde 2013 vinculada a tráfico de drogas y robo

La Policía Nacional captura a una mujer prófuga desde 2013 por tráfico internacional de drogas y robo agravado en Juan Díaz.

Aprehenden en Juan Díaz a mujer prófuga desde 2013

Policía Nacional
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Una mujer que se mantenía prófuga desde el 2013, tras evadirse de la cárcel donde cumplía una condena de 15 años por tráfico internacional de drogas y robo agravado, fue aprehendida en Juan Díaz, informó la Policía Nacional.

Mujer es condenada por tráfico internacional de drogas y robo agravado

Durante el allanamiento en la residencia de la mujer, las autoridades decomisaron una gran cantidad de bolsas con presunta droga y dinero en efectivo. Por esta razón, las autoridades judiciales ordenaron la aprehensión de un hombre que se encontraba en compañía de la requerida.

La operación forma parte de los esfuerzos de la Policía Nacional y el sistema judicial para combatir el crimen organizado y garantizar la seguridad en la ciudad.

