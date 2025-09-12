Ministerio Público aprehende a ciudadano con presuntas sustancias ilícitas en Tocumen

Ministerio Público decomisa presuntas sustancias ilícitas. Ministerio Público

Por Ana Canto Durante un allanamiento en el sector de Tocumen, el Ministerio Público logró la aprehensión de un ciudadano, luego de decomisarle presuntas sustancias ilícitas, una pesa digital y otros artículos relacionados.

Durante un allanamiento en el sector de Tocumen, se logró la aprehensión de un ciudadano, luego de decomisarle presuntas sustancias ilícitas, una pesa digital y otros artículos. @PGN_PANAMA pic.twitter.com/LJUmBVfx0H — Telemetro Reporta (@TReporta) September 12, 2025 Últimas operaciones del Ministerio Público En otra acción, las autoridades informaron que fue localizado con vida el chef mexicano César Gustavo Estrada Zúñiga, de 41 años, quien había sido reportado como desaparecido tras laborar en un resort de Coclé.

#PGNinforma | Ya fue localizado el señor César Gustavo Estrada Zúñiga (41 años), chef mexicano reportado como desaparecido en un resort de Coclé. pic.twitter.com/UjhSdefU6R — Procuraduría General de la Nación (@PGN_PANAMA) September 11, 2025 Por otro lado, la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala, en conjunto con la Policía Nacional, aprehendieron a dos ciudadanos presuntamente vinculados al delito de homicidio doloso agravado, ocurrido el jueves 11 de septiembre en el sector de La Feria, provincia de Colón. #Aprehensiones| La Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala junto a la @policiadepanama lograron la aprehensión de dos ciudadanos, vinculados al delito de homicidio doloso agravado, registrado hoy en la mañana, en el sector de La Feria. pic.twitter.com/iW5DTo88QO — Procuraduría General de la Nación (@PGN_PANAMA) September 11, 2025