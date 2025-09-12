Ministerio Público aprehende a ciudadano con presuntas sustancias ilícitas en Tocumen

Durante un allanamiento en el sector de Tocumen, el Ministerio Público logró la aprehensión de un ciudadano, luego de decomisarle presuntas sustancias ilícitas, una pesa digital y otros artículos relacionados.
Últimas operaciones del Ministerio Público
En otra acción, las autoridades informaron que fue localizado con vida el chef mexicano César Gustavo Estrada Zúñiga, de 41 años, quien había sido reportado como desaparecido tras laborar en un resort de Coclé.
Por otro lado, la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala, en conjunto con la Policía Nacional, aprehendieron a dos ciudadanos presuntamente vinculados al delito de homicidio doloso agravado, ocurrido el jueves 11 de septiembre en el sector de La Feria, provincia de Colón.
