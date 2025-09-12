MICI abre concurso "Hecho en Panamá": ¡Gana B/. 15,000 creando el distintivo de calidad nacional!

El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) de Panamá invita a creativos y diseñadores a participar en el concurso “Hecho en Panamá”, cuyo objetivo es crear el distintivo que representará la calidad panameña en productos y servicios a nivel nacional e internacional.

MICI lanza la convocatoria para diseñar el distintivo “Hecho en Panamá”

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JuanCOrillac/status/1966268208631132540&partner=&hide_thread=false Inscríbete para diseñar nuestro sello: “Hecho en Panamá”.

PREMIAMOS TU CREATIVIDAD: B/. 15,000

El @MICIPMA abrió la convocatoria para crear el distintivo que llevará la calidad panameña al mundo

• Panameños mayores de 18 años.

• Participa solo o en equipo

• Inscripciones… pic.twitter.com/yP5n7MVeUS — Juan Carlos Orillac U (@JuanCOrillac) September 11, 2025

El premio para el diseño ganador es de B/. 15,000 y los participantes pueden inscribirse hasta el 30 de septiembre de 2025. Toda la información sobre bases, requisitos y cómo participar está disponible en el portal oficial del concurso: http://concurso.mici.gob.pa.

No pierdas la oportunidad de que tu creatividad lleve el sello de Panamá al mundo.