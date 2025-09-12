Panamá Nacionales -  12 de septiembre de 2025 - 09:10

MICI abre concurso "Hecho en Panamá": ¡Gana B/. 15,000 creando el distintivo de calidad nacional!

El MICI lanza la convocatoria para diseñar el distintivo "Hecho en Panamá". Inscripciones abiertas hasta el 30 de septiembre de 2025. ¡Premio de B/. 15,000!

El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) de Panamá invita a creativos y diseñadores a participar en el concurso “Hecho en Panamá”, cuyo objetivo es crear el distintivo que representará la calidad panameña en productos y servicios a nivel nacional e internacional.

El premio para el diseño ganador es de B/. 15,000 y los participantes pueden inscribirse hasta el 30 de septiembre de 2025. Toda la información sobre bases, requisitos y cómo participar está disponible en el portal oficial del concurso: http://concurso.mici.gob.pa.

No pierdas la oportunidad de que tu creatividad lleve el sello de Panamá al mundo.

