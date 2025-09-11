Chiquita se compromete a invertir 30 millones y modernizar producción en Panamá

El ministro de Comercio e Industrias (MICI), Julio Moltó, anunció que la empresa Chiquita Panamá se compromete a invertir 30 millones de dólares adicionales para modernizar su producción bajo un modelo legal que permite ceder sin traspasar tierras a los colonos, aumentando así la capacidad productiva del país.

“No es una suma para nada despreciable y permitirá modernizar la producción bajo un modelo que está en la legislación panameña, lo cual va a generar más producción”, destacó Moltó. “No es una suma para nada despreciable y permitirá modernizar la producción bajo un modelo que está en la legislación panameña, lo cual va a generar más producción”, destacó Moltó.

Chiquita anuncia inversión de 30 millones para modernizar producción en Panamá

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1966144159179485438&partner=&hide_thread=false "Ellos se comprometen a invertir 30 millones de dólares adicionales, no es una suma para nada despreciable y modernizar la producción bajo un modelo que está en la legislación panameña, que permite a la compañía que ceda sin traspasar a colonos, y lo cual va a generar más… pic.twitter.com/zzEfmceIwO — Telemetro Reporta (@TReporta) September 11, 2025

El ministro resaltó que la reciente gira a Brasil fue un éxito, y que la reunión con los representantes de Chiquita permitió concretar el regreso de la empresa a Panamá.

“La reunión cerró con broche de oro, porque se logró que la empresa volviera al país. Todo esto inició tras una huelga ilegal del sindicato, dirigida por sindicalistas tozudos, que hizo que se perdieran 6,500 puestos de trabajo, y no hay que olvidar eso”, agregó Moltó. “La reunión cerró con broche de oro, porque se logró que la empresa volviera al país. Todo esto inició tras una huelga ilegal del sindicato, dirigida por sindicalistas tozudos, que hizo que se perdieran 6,500 puestos de trabajo, y no hay que olvidar eso”, agregó Moltó.

La vuelta de Chiquita promete reactivar empleos y fortalecer la producción agrícola en el país, consolidando inversiones estratégicas que beneficien a los trabajadores y al sector agroindustrial panameño.