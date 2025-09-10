Panamá reactiva la industria bananera en Bocas del Toro con inversión de Chiquita

El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) anunció este martes los compromisos adquiridos en el Memorando de Entendimiento firmado con Chiquita Panamá LLC para reactivar la industria bananera en Bocas del Toro.
MICI y Chiquita Panamá acuerdan reactivar la producción bananera en Bocas del Toro
El acuerdo contempla la contratación de unos 3,000 trabajadores inicialmente para labores agrícolas, y una posterior incorporación de 2,000 personas para cosecha y empaque, priorizando la mano de obra local. Además, se modernizarán instalaciones y procesos bajo estándares internacionales de seguridad, inocuidad y sostenibilidad.
El convenio también incluye programas de empleo digno, desarrollo comunitario y capacitación técnica, así como la creación de una Mesa Técnica de Seguimiento que supervisará la implementación durante los próximos 24 meses.
“El acuerdo busca impulsar la competitividad y sostenibilidad del sector bananero, priorizando el empleo, el bienestar de los trabajadores y el desarrollo productivo de la región”, destacó el MICI.