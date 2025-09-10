Panamá reactiva la industria bananera en Bocas del Toro con inversión de Chiquita

El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) anunció este martes los compromisos adquiridos en el Memorando de Entendimiento firmado con Chiquita Panamá LLC para reactivar la industria bananera en Bocas del Toro.

MICI y Chiquita Panamá acuerdan reactivar la producción bananera en Bocas del Toro

El Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá (@MICIPMA) dio a conocer este martes los principales compromisos asumidos en el Memorando de Entendimiento suscrito con la empresa Chiquita Panamá LLC para la reactivación de la industria bananera en la provincia de Bocas del Toro.

El acuerdo contempla la contratación de unos 3,000 trabajadores inicialmente para labores agrícolas, y una posterior incorporación de 2,000 personas para cosecha y empaque, priorizando la mano de obra local. Además, se modernizarán instalaciones y procesos bajo estándares internacionales de seguridad, inocuidad y sostenibilidad.

El convenio también incluye programas de empleo digno, desarrollo comunitario y capacitación técnica, así como la creación de una Mesa Técnica de Seguimiento que supervisará la implementación durante los próximos 24 meses.

“El acuerdo busca impulsar la competitividad y sostenibilidad del sector bananero, priorizando el empleo, el bienestar de los trabajadores y el desarrollo productivo de la región”, destacó el MICI.