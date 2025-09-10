Panamá Nacionales -  10 de septiembre de 2025 - 09:08

Panamá reactiva la industria bananera en Bocas del Toro con inversión de Chiquita

El MICI y Chiquita Panamá acuerdan reactivar la producción bananera en Bocas del Toro, generando 5,000 empleos y modernizando del sector.

Chiquita Panamá se reactiva la industria bananera en Bocas del Toro

Chiquita Panamá se reactiva la industria bananera en Bocas del Toro

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) anunció este martes los compromisos adquiridos en el Memorando de Entendimiento firmado con Chiquita Panamá LLC para reactivar la industria bananera en Bocas del Toro.

MICI y Chiquita Panamá acuerdan reactivar la producción bananera en Bocas del Toro

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1965603635003351180&partner=&hide_thread=false

El acuerdo contempla la contratación de unos 3,000 trabajadores inicialmente para labores agrícolas, y una posterior incorporación de 2,000 personas para cosecha y empaque, priorizando la mano de obra local. Además, se modernizarán instalaciones y procesos bajo estándares internacionales de seguridad, inocuidad y sostenibilidad.

El convenio también incluye programas de empleo digno, desarrollo comunitario y capacitación técnica, así como la creación de una Mesa Técnica de Seguimiento que supervisará la implementación durante los próximos 24 meses.

“El acuerdo busca impulsar la competitividad y sostenibilidad del sector bananero, priorizando el empleo, el bienestar de los trabajadores y el desarrollo productivo de la región”, destacó el MICI.

En esta nota:
Seguir leyendo

Oportunidades de empleo disponibles en el portal web del Mitradel

Vacantes disponibles en el portal web de la Cámara de Comercio

Cámara Ecuatoriana-Panameña de Comercio destaca avance en las relaciones

Recomendadas

Más Noticias