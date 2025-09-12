CSS atenderá servicios de Prestaciones Económicas en su nuevo edificio de Calidonia.

La Caja de Seguro Social ( CSS ) informó que, a partir del lunes 15 de septiembre de 2025, los servicios de Prestaciones Económicas se brindarán en su nueva sede ubicada en Calidonia, en horario de 7:30 a.m. a 3:30 p.m., de lunes a viernes.

La atención al público se ofrecerá en el Centro Nacional Especializado en Salud y Seguridad de los Trabajadores Dr. Francisco Díaz Mérida, antiguo edificio Renta 5, una infraestructura moderna y amplia que permitirá ofrecer un servicio más cómodo y eficiente a los asegurados.

Todos los servicios de la Dirección Ejecutiva Nacional de Prestaciones Económicas serán trasladados a este edificio, con excepción de la entrega de copias autenticadas de resoluciones y expedientes de jubilados y pensionados, trámite que continuará realizándose en el sótano del edificio Bolívar.

Adicionalmente, en la planta baja del edificio Dr. Francisco Díaz Mérida se han habilitado ocho ventanillas de orientación para el uso de la plataforma digital "Mi Retiro Seguro".