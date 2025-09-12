CSS: Guía para agendar tu cita médica en línea en Panamá

Si eres asegurado de la Caja de Seguro Social (CSS) y necesitas atención médica, ya puedes agendar tu cita en línea desde la comodidad de tu hogar. A través del sitio web citas.css.gob.pa o la aplicación CSS Móvil, el proceso es rápido, sencillo y sin filas.

Este sistema permite elegir la policlínica más cercana, solicitar citas de medicina general o de seguimiento con especialistas, y recibir la confirmación en un plazo de 48 a 72 horas.

Paso a paso para sacar tu cita médica en línea con la CSS

Ingresa al sitio web oficial

Accede a citas.css.gob.pa desde tu navegador (recomendado Google Chrome).

Regístrate con tus datos personales

Número de cédula

Fecha de nacimiento

Número de celular y teléfono residencial

Correo electrónico

Dirección

Selecciona tu cita médica

Elige la policlínica más cercana.

Escoge el tipo de cita (general o de seguimiento con especialista).

Confirma tu cita

Recibirás un número de confirmación.

Personal de la CSS se comunicará contigo para validarla en un plazo de 48 a 72 horas.

También puedes usar la app "CSS Móvil"

La CSS pone a disposición la aplicación "CSS Móvil", disponible para teléfonos inteligentes. Desde allí puedes:

Solicitar nuevas citas.

Consultar citas agendadas.

Revisar tu historial clínico.

Beneficios del sistema en línea de la CSS

Reduce los tiempos de espera.

Mejora la atención a los asegurados.

Descongestiona las policlínicas.

Facilita el acceso a la salud desde cualquier lugar.

Con esta herramienta, la CSS busca brindar un servicio más ágil, accesible y organizado, fortaleciendo la atención médica en todo el país.