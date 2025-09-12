CSS: Guía para agendar tu cita médica en línea en Panamá

Si eres asegurado de la Caja de Seguro Social (CSS) y necesitas atención médica, ya puedes agendar tu cita en línea desde la comodidad de tu hogar. A través del sitio web citas.css.gob.pa o la aplicación CSS Móvil, el proceso es rápido, sencillo y sin filas.
Este sistema permite elegir la policlínica más cercana, solicitar citas de medicina general o de seguimiento con especialistas, y recibir la confirmación en un plazo de 48 a 72 horas.
Paso a paso para sacar tu cita médica en línea con la CSS
Ingresa al sitio web oficial
- Accede a citas.css.gob.pa desde tu navegador (recomendado Google Chrome).
Regístrate con tus datos personales
- Número de cédula
- Fecha de nacimiento
- Número de celular y teléfono residencial
- Correo electrónico
- Dirección
Selecciona tu cita médica
- Elige la policlínica más cercana.
- Escoge el tipo de cita (general o de seguimiento con especialista).
Confirma tu cita
- Recibirás un número de confirmación.
- Personal de la CSS se comunicará contigo para validarla en un plazo de 48 a 72 horas.
También puedes usar la app "CSS Móvil"
La CSS pone a disposición la aplicación "CSS Móvil", disponible para teléfonos inteligentes. Desde allí puedes:
- Solicitar nuevas citas.
- Consultar citas agendadas.
- Revisar tu historial clínico.
Beneficios del sistema en línea de la CSS
- Reduce los tiempos de espera.
- Mejora la atención a los asegurados.
- Descongestiona las policlínicas.
- Facilita el acceso a la salud desde cualquier lugar.
Con esta herramienta, la CSS busca brindar un servicio más ágil, accesible y organizado, fortaleciendo la atención médica en todo el país.