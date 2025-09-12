Panamá Nacionales -  12 de septiembre de 2025 - 07:40

CSS: Guía para agendar tu cita médica en línea en Panamá

¿Eres asegurado de la CSS? Conoce cómo agendar tu cita médica en línea en Panamá a través del portal citas.css.gob.pa o la app "CSS Móvil".

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Si eres asegurado de la Caja de Seguro Social (CSS) y necesitas atención médica, ya puedes agendar tu cita en línea desde la comodidad de tu hogar. A través del sitio web citas.css.gob.pa o la aplicación CSS Móvil, el proceso es rápido, sencillo y sin filas.

Este sistema permite elegir la policlínica más cercana, solicitar citas de medicina general o de seguimiento con especialistas, y recibir la confirmación en un plazo de 48 a 72 horas.

Paso a paso para sacar tu cita médica en línea con la CSS

Ingresa al sitio web oficial

  • Accede a citas.css.gob.pa desde tu navegador (recomendado Google Chrome).

Regístrate con tus datos personales

  • Número de cédula
  • Fecha de nacimiento
  • Número de celular y teléfono residencial
  • Correo electrónico
  • Dirección

Selecciona tu cita médica

  • Elige la policlínica más cercana.
  • Escoge el tipo de cita (general o de seguimiento con especialista).

Confirma tu cita

  • Recibirás un número de confirmación.
  • Personal de la CSS se comunicará contigo para validarla en un plazo de 48 a 72 horas.

También puedes usar la app "CSS Móvil"

La CSS pone a disposición la aplicación "CSS Móvil", disponible para teléfonos inteligentes. Desde allí puedes:

  • Solicitar nuevas citas.
  • Consultar citas agendadas.
  • Revisar tu historial clínico.

Beneficios del sistema en línea de la CSS

  • Reduce los tiempos de espera.
  • Mejora la atención a los asegurados.
  • Descongestiona las policlínicas.
  • Facilita el acceso a la salud desde cualquier lugar.

Con esta herramienta, la CSS busca brindar un servicio más ágil, accesible y organizado, fortaleciendo la atención médica en todo el país.

