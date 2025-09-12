Histórico en Panamá: CSS realiza primera cirugía intrauterina por Síndrome de Transfusión Feto-Fetal

La Caja de Seguro Social (CSS) informó sobre el éxito de la primera cirugía intrauterina realizada en Panamá, llevada a cabo en la Ciudad de la Salud (Cidelas) para tratar un caso de Síndrome de Transfusión Feto-Fetal (STFF) en un embarazo gemelar.

El procedimiento fue practicado a una paciente de 28 años con 22 semanas de gestación, afectada por esta condición que compromete el desarrollo de gemelos que comparten la misma placenta y vasos sanguíneos. Según la CSS, el STFF puede ser potencialmente fatal para uno de los fetos si no se atiende a tiempo.

CSS realiza cirugía para tratar un embarazo con Síndrome de Transfusión Feto-Fetal

El ginecobstetra Nelson Ortega, especialista en Medicina Materno Fetal de la Ciudad de la Salud, explicó que se realizó una coagulación láser selectiva de los vasos comunicantes de la placenta, logrando corregir el desequilibrio hemodinámico en las gemelas.

Actualmente, el embarazo ha alcanzado las 28 semanas de gestación, y las pacientes evolucionan favorablemente de acuerdo con los parámetros de crecimiento y bienestar fetal.