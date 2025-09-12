ACODECO: Cómo verificar si el combustible recibido contiene agua y qué estaciones cumplen la normativa

El vocero de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO), Rigoberto De La Rosa, explicó cómo los consumidores pueden verificar si el combustible que reciben contiene agua y cómo las estaciones garantizan la cantidad correcta de despacho.
ACODECO explica cómo los consumidores pueden revisar el combustible
El vocero instó a los consumidores a estar atentos al tipo de combustible que reciben, ya que problemas como pérdida de fuerza o dificultad para arrancar pueden deberse a que el conductor no verifica el despacho.
En la primera etapa de inspección, ACODECO identificó 39 estaciones, de las cuales 36 cumplen con los requisitos del reglamento técnico, mientras que tres no despachaban el octanaje correcto.