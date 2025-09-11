Presidente Mulino confirma eliminación del subsidio a arroz en 2026 por falta de fondos

El presidente de la República, José Raúl Mulino, confirmó que el subsidio a productores de arroz será eliminado el próximo año debido a limitaciones presupuestarias.

“No hay subsidio para el arroz y no hay el $7.50 por quintal más. Estamos protegiendo la producción nacional, y no creo que tenga alguna incidencia en el precio al consumidor”, señaló el mandatario. “No hay subsidio para el arroz y no hay el $7.50 por quintal más. Estamos protegiendo la producción nacional, y no creo que tenga alguna incidencia en el precio al consumidor”, señaló el mandatario.

Gobierno anuncia eliminación del subsidio a productores de arroz en 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1966149364654682126&partner=&hide_thread=false "No hay subsidio para el arroz y no hay el $7.50 por quintal más. Estamos protegiendo la producción nacional, y no creo que tenga alguna incidencia en el precio al consumidor", @JoseRaulMulino, presidente de Panamá. pic.twitter.com/SeEdXy64Ml — Telemetro Reporta (@TReporta) September 11, 2025

En un esfuerzo por acompañar al sector agrícola, el Ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, se reunió con productores de arroz, acompañado de su equipo y de diputados de la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Nacional, para abordar los retos que enfrenta este sector estratégico.

Durante la reunión se discutieron temas como sostenibilidad del sector, costos de producción, caída en los precios para los productores y la entrada de importaciones, factores que afectan el mercado local.

MIDA refuerza apoyo a productores

El ministro Linares reiteró la voluntad del Gobierno de proteger al productor panameño: “La voluntad de apoyar al sector de parte del Gobierno es firme, en especial al sector arroz”, declaró.

El encuentro busca establecer un plan de acción conjunto que permita mitigar los problemas actuales y asegurar un futuro más estable para la producción de arroz en Panamá.