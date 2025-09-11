Propietaria de "Donde La Parce" deberá cumplir 5 años de prisión por blanqueo, tras fallo en apelación

La propietaria de los salones de belleza "Donde La Parce", Katerine Roxana Carvalho Hidalgo, alias “La Parce”, deberá cumplir en prisión una condena de 60 meses (5 años) de prisión , luego de que un Tribunal de Apelaciones revocara este jueves 11 de septiembre la medida de trabajo comunitario que le había sido otorgada mediante un acuerdo de pena.

El Tribunal argumentó que concederle una medida alternativa podría interpretarse como un privilegio judicial.

Carvalho Hidalgo fue condenada el pasado 1 de septiembre a cinco años de prisión por el delito de blanqueo de capitales.

Según las autoridades, la investigación apunta al presunto lavado de millones de dólares a través de actividades financieras ilícitas. Durante las diligencias de allanamiento realizadas en su residencia, los estamentos de seguridad decomisaron más de 119 mil dólares en efectivo.