Panamá inaugura primer Centro de monitoreo para proteger ecosistema marino

Panamá inauguró el Centro de Coordinación para el Monitoreo, Preservación y Protección del Ecosistema Marino y Costero, el primero de carácter interinstitucional en la región del Corredor Marino del Pacífico Este Tropical (CMAR).
El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, explicó que este centro permitirá articular esfuerzos de control y vigilancia para combatir la pesca ilegal, la contaminación marina y la pérdida de biodiversidad, mediante el uso de tecnología de punta y con un enfoque de cooperación interinstitucional.
Panamá inaugura centro interinstitucional en el Pacífico Este Tropical
La adquisición y dotación de equipos para el centro se realizó con el apoyo de WildAid, socio coejecutor del Proyecto de Fortalecimiento del Monitoreo, Control y Vigilancia en el CMAR, implementado por la Fundación PACÍFICO y financiado por el Bezos Earth Fund.
Con esta iniciativa, Panamá refuerza su liderazgo regional en la defensa del ecosistema marino y costero, impulsando la protección de la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos oceánicos.