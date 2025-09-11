SENNIAF atiende denuncia de presunto maltrato a menor en escuela de Chiriquí

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF) informó que activó de manera inmediata los protocolos de atención y protección tras la denuncia de un presunto caso de maltrato a un menor de 8 años en la Escuela Los Algarrobos Arriba, en la provincia de Chiriquí.
SENNIAF activó protocolos de protección tras una denuncia de presunto maltrato
La entidad explicó que trabaja en coordinación con las autoridades competentes para garantizar la seguridad física y emocional del niño afectado.
En un comunicado, la SENNIAF reiteró que condena todo acto que vulnere la dignidad, integridad o derechos de los niños, niñas y adolescentes, subrayando que “ninguna forma de maltrato es aceptable, y menos aún dentro de los entornos educativos”.
La institución también hizo un llamado a la comunidad a denunciar cualquier situación de violencia infantil, reafirmando su compromiso de velar por la protección integral de la niñez en Panamá.