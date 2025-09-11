SENNIAF atiende denuncia de presunto maltrato a menor en escuela de Chiriquí

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia ( SENNIAF ) informó que activó de manera inmediata los protocolos de atención y protección tras la denuncia de un presunto caso de maltrato a un menor de 8 años en la Escuela Los Algarrobos Arriba, en la provincia de Chiriquí.

La @Senniaf informa que ante la denuncia sobre un presunto caso de maltrato en perjuicio de un menor de 8 años en la Escuela Los Algarrobos Arriba, en la provincia de Chiriquí, la entidad "ha activado de manera inmediata los protocolos de atención y protección, en coordinación… pic.twitter.com/cWysgtD0Fx — Telemetro Reporta (@TReporta) September 11, 2025

La entidad explicó que trabaja en coordinación con las autoridades competentes para garantizar la seguridad física y emocional del niño afectado.

En un comunicado, la SENNIAF reiteró que condena todo acto que vulnere la dignidad, integridad o derechos de los niños, niñas y adolescentes, subrayando que “ninguna forma de maltrato es aceptable, y menos aún dentro de los entornos educativos”.

La institución también hizo un llamado a la comunidad a denunciar cualquier situación de violencia infantil, reafirmando su compromiso de velar por la protección integral de la niñez en Panamá.