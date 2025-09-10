Docente en Chiriquí investigada por amarrar a estudiante con cinta adhesiva

El Ministerio Público inició una investigación de oficio contra una docente tras la denuncia presentada por un padre de familia en Chiriquí, luego de que su hijo, de 8 años, fuera supuestamente amarrado con cinta adhesiva como medida disciplinaria en el Centro Educativo Los Algarrobos Arriba.
Ministerio Público abrió investigación tras denuncia de un padre de familia a docente
Según informó Maritza González, directora regional del Ministerio de Educación (MEDUCA), ya se realizaron los acercamientos necesarios para brindar atención al estudiante, incluyendo el seguimiento a través del Gabinete Psicopedagógico, que evaluará su bienestar emocional y académico.
El caso ha generado preocupación en la comunidad educativa de Chiriquí y mantiene en alerta a las autoridades, quienes investigan las circunstancias exactas del incidente y las posibles responsabilidades de la docente involucrada.
MEDUCA reafirmó su compromiso con la protección de los estudiantes y la aplicación de protocolos ante situaciones de maltrato dentro de los centros educativos.