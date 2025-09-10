Chiriquí Nacionales -  10 de septiembre de 2025 - 09:00

Docente en Chiriquí investigada por amarrar a estudiante con cinta adhesiva

El Ministerio Público abrió investigación tras denuncia de un padre de familia por presunta medida disciplinaria indebida de un docente en Chiriquí.

Docente en Chiriquí investigada por amarrar a estudiante

Docente en Chiriquí investigada por amarrar a estudiante

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio Público inició una investigación de oficio contra una docente tras la denuncia presentada por un padre de familia en Chiriquí, luego de que su hijo, de 8 años, fuera supuestamente amarrado con cinta adhesiva como medida disciplinaria en el Centro Educativo Los Algarrobos Arriba.

Ministerio Público abrió investigación tras denuncia de un padre de familia a docente

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1965766197036662972&partner=&hide_thread=false

Según informó Maritza González, directora regional del Ministerio de Educación (MEDUCA), ya se realizaron los acercamientos necesarios para brindar atención al estudiante, incluyendo el seguimiento a través del Gabinete Psicopedagógico, que evaluará su bienestar emocional y académico.

El caso ha generado preocupación en la comunidad educativa de Chiriquí y mantiene en alerta a las autoridades, quienes investigan las circunstancias exactas del incidente y las posibles responsabilidades de la docente involucrada.

MEDUCA reafirmó su compromiso con la protección de los estudiantes y la aplicación de protocolos ante situaciones de maltrato dentro de los centros educativos.

En esta nota:
Seguir leyendo

Aduanas deteca más de $11,000 ocultos en pasajera procedente de Cuba

Concesión del Corredor Norte se amplía hasta 2058: Consejo de Gabinete lo aprueba extensión de 30 años

Alerta en el Pacífico de Panamá: SINAPROC emite aviso por corrientes de retorno del 10 al 12 de septiembre

Recomendadas

Más Noticias