ACP informa que la potabilizadora de Mendoza reducirá su capacidad este viernes 12 de septiembre

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) informó que este viernes 12 de septiembre, la planta potabilizadora de Mendoza, ubicada en La Chorrera, operará al 75 % de su capacidad debido a trabajos de mantenimiento en la toma de agua cruda.
