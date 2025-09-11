Panamá Nacionales -  11 de septiembre de 2025 - 17:31

ACP informa que la potabilizadora de Mendoza reducirá su capacidad este viernes 12 de septiembre

La ACP informó que en la potabilizadora de Mendoza se estarán realizando trabajos de mantenimiento en la toma de agua cruda.

Potabilizadora de Mendoza.

Ana Canto
Ana Canto

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) informó que este viernes 12 de septiembre, la planta potabilizadora de Mendoza, ubicada en La Chorrera, operará al 75 % de su capacidad debido a trabajos de mantenimiento en la toma de agua cruda.

Las labores se realizarán en horario de 8:00 a.m. a 12:00 m.d., por lo que algunas áreas podrían experimentar baja presión o intermitencia en el suministro de agua potable durante ese periodo.

