Hombres burlan seguridad del Hospital de Colón y atacan a paciente hospitalizado.

En la provincia de Colón , las autoridades investigan un hecho ocurrido en la madrugada del jueves 11 de septiembre, cuando dos hombres ingresaron al Hospital Manuel Amador Guerrero y atacaron a un paciente en la sala de hospitalización masculina.

Durante el ataque dentro del nosocomio, la persona recibió varias heridas con arma blanca y se encuentra recibiendo atención quirúrgica, con un estado de salud reservado.

Las autoridades han llegado al hospital para revisar las cámaras de seguridad y verificar la identidad de los agresores, quienes lograron burlar la seguridad del centro médico para cometer este hecho violento.

Asimismo, este jueves se reportó el asesinato de un hombre de 38 años en los estacionamientos del residencial Los Lagos, tras recibir varias detonaciones con arma de fuego.