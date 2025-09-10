Auditoría de la Contraloría revela manejo de planillas en UDELAS

La rectora de la Universidad Especializada de las Américas ( UDELAS ), Nicolasa Terreros Barrios, informó que la Contraloría General de la República emitió el Informe de Auditoría N.º 042-193-2025 DINAG-DESAE, relacionado con el manejo de planillas, el cual concluye que “no se detectaron condiciones reportables que constituyan desviaciones”.

Durante la revisión se verificaron los procesos de nombramiento de servidores docentes y administrativos, desde el reclutamiento hasta la selección. El informe también examinó actas de toma de posesión, resoluciones, ceses y posibles dualidades, sin encontrar irregularidades.

La auditoría confirma que la gestión de la universidad se ha realizado con apego al Estatuto Orgánico, Reglamento Interno de Personal Administrativo, la Carrera Administrativa Universitaria y el Manual Descriptivo de Clases de Puesto y Valoración de Cargos.

image

Entre los puntos destacados, el documento precisa que:

En los procesos de promoción se cumplió con lo establecido, incluyendo concursos internos.

No se incurrió en dualidad de salarios ni de horarios en el personal docente y administrativo.

El Sistema de Administración de Recursos Humanos de UDELAS opera bajo parámetros de transparencia y apego a la normativa vigente.

La rectora Terreros Barrios subrayó que con esta auditoría se ratifica el compromiso de la universidad con la administración ética y transparente, manteniéndose abierta a los estamentos de fiscalización de la Administración Pública.

El informe fue ordenado por la Contraloría mediante la Resolución N.º 2543 del 7 de septiembre de 2023, con alcance desde agosto de 1998 hasta mayo de 2024.