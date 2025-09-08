UDELAS gradúa a 243 jóvenes en Colón: Rectora insta a ser agentes de cambio

La Universidad Especializada de las Américas (UDELAS) celebró en Colón la graduación de 243 jóvenes (198 mujeres y 45 hombres) que culminaron estudios en licenciaturas, maestrías, especializaciones y técnicos en diversas áreas de la educación, salud y seguridad.
En su mensaje, también resaltó la importancia de la innovación y la capacidad de trabajar en equipo como claves para el éxito en cualquier organización: “La gran diferencia será su capacidad para ser creativos, para innovar y, crucialmente, para entender a los demás y trabajar en equipo”.
Formación continua y compromiso social por UDELAS
Los nuevos títulos incluyen Maestría en Psicología Clínica con Especialización en Psicoterapia Integrativa, Maestría en Docencia Superior, Licenciaturas en Educación Especial, Seguridad y Salud Ocupacional, Urgencias Médicas y Desastres, Investigación Criminal y Seguridad, entre otros. También se entregaron diplomas de Técnico en Control de Vectores, Seguridad y Salud Ocupacional y Urgencias Médicas.
Finalmente, Terreros Barrios exhortó a los graduados a ser agentes de cambio y destacó el compromiso de los docentes que, con preparación y dedicación, contribuyeron a la formación de los nuevos profesionales.