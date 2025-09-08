UDELAS gradúa a 243 jóvenes en Colón: Rectora insta a ser agentes de cambio

La Universidad Especializada de las Américas ( UDELAS ) celebró en Colón la graduación de 243 jóvenes (198 mujeres y 45 hombres) que culminaron estudios en licenciaturas, maestrías, especializaciones y técnicos en diversas áreas de la educación, salud y seguridad.

Durante la ceremonia, la rectora Nicolasa Terreros Barrios instó a los egresados a mantener la voz activa y la integridad como sello profesional. “Su voz no se apague, de que sus ideas prevalezcan y que su carácter íntegro sea su mayor distintivo”, señaló.

image

En su mensaje, también resaltó la importancia de la innovación y la capacidad de trabajar en equipo como claves para el éxito en cualquier organización: “La gran diferencia será su capacidad para ser creativos, para innovar y, crucialmente, para entender a los demás y trabajar en equipo”.

Formación continua y compromiso social por UDELAS

La rectora subrayó que la graduación no representa un final, sino el inicio de nuevas responsabilidades. “Ahora es que empieza la responsabilidad de la formación continua y la actualización permanente, única fórmula para nutrirse de la sabiduría necesaria que hará de ustedes los buenos profesionales que la sociedad espera”, recalcó. La rectora subrayó que la graduación no representa un final, sino el inicio de nuevas responsabilidades. “Ahora es que empieza la responsabilidad de la formación continua y la actualización permanente, única fórmula para nutrirse de la sabiduría necesaria que hará de ustedes los buenos profesionales que la sociedad espera”, recalcó.

image

Los nuevos títulos incluyen Maestría en Psicología Clínica con Especialización en Psicoterapia Integrativa, Maestría en Docencia Superior, Licenciaturas en Educación Especial, Seguridad y Salud Ocupacional, Urgencias Médicas y Desastres, Investigación Criminal y Seguridad, entre otros. También se entregaron diplomas de Técnico en Control de Vectores, Seguridad y Salud Ocupacional y Urgencias Médicas.

Finalmente, Terreros Barrios exhortó a los graduados a ser agentes de cambio y destacó el compromiso de los docentes que, con preparación y dedicación, contribuyeron a la formación de los nuevos profesionales.