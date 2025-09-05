UDELAS destaca la importancia de respetar los derechos de las Mujeres Indígenas

La rectora de la Universidad Especializada de las Américas ( UDELAS ) , Nicolasa Terreros Barrios, resaltó la valentía y resiliencia de las Mujeres Indígenas en Panamá, en el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena, durante el diálogo “Mujeres Indígenas en la transformación social de Panamá”, organizado por el Instituto de la Mujer (IMUD) y el Centro de Investigación sobre Educación en los Pueblos Indígenas (CIEPI).

Terreros Barrios destacó que las mujeres indígenas son guardianas de raíces culturales y saberes ancestrales, desempeñando un papel crucial en la preservación de la diversidad cultural y biológica del país. Señaló que su influencia se extiende desde la transmisión de lenguas y tradiciones, hasta la gestión sostenible de recursos naturales y su participación en la vida política y económica.

Sin embargo, la rectora reconoció que persisten desafíos como discriminación, marginación y falta de acceso a educación, salud y oportunidades económicas. En ese sentido, subrayó el compromiso de UDELAS con la educación intercultural bilingüe, formando profesionales capaces de comprender, respetar y promover la diversidad cultural y lingüística.

"Nuestro objetivo es formar docentes que no solo enseñen, sino que también aprendan de la cosmovisión indígena, fortaleciendo un sistema educativo inclusivo y enriquecedor", enfatizó Terreros Barrios.

Finalmente, recalcó que la defensa de los derechos territoriales y culturales de las mujeres indígenas es una lucha constante, y que como sociedad e institución académica es fundamental escuchar sus voces, amplificar sus demandas y trabajar por un futuro de equidad y justicia.