UDELAS gradúa a más de 300 estudiantes de Veraguas.

Unos 336 estudiantes de la provincia de Veraguas recibieron ayer, su título universitario de licenciaturas, doctorados y maestrías de la Universidad Especializada de las Américas ( UDELAS ), todos con una especialidad que les confiere una competencia para ejercer un oficio profesional.

“Ha sido un día lleno de emociones por la culminación de una etapa importante para 336 jóvenes veragüenses que han recibido su título universitario de la UDELAS”, afirmó la rectora de esa casa de estudio, Nicolasa Terreros Barrios.

Según la rectora, para la UDELAS es el mejor momento de rendir cuentas al país, del trabajo que “hacemos, de la misión de la universidad pública y la contribución para el desarrollo del país”.

“Sé de los sacrificios de los padres y las trasnochadas de los estudiantes, por ello, no olviden que el esfuerzo nunca es en vano cuando hay objetivos claros y una marcada trascendencia hacia la búsqueda del conocimiento, lleven consigo los valores y la pasión que han cultivado en nuestra universidad”, apuntó Terreros Barrios.

No obstante, resaltó que la UDELAS se ha convertido en un punto de referencia para la formación en competencias precisas relacionadas con la docencia y la salud.

La rectora de la UDELAS también ponderó que son un referente en la educación pública superior y así lo hicimos sentir en el XVIII Congreso Latinoamericano y Caribeño de Extensión Universitaria y del cual fuimos la sede y en donde profundizamos conceptos tan valiosos sobre la extensión de la universidad, la articulación e internacionalización de la misma y alternativa, a través, de la experiencia y el diálogo con los territorios, agregó.

Concluyó diciendo en el acto de graduación que no olviden que la mística de la UDELAS es única; “ser udelista es sinónimo de pertenencia porque esta universidad y cada uno de sus miembros, tiene el compromiso de mejorar todos los días y hacer que la calidad de nuestro trabajo se sienta en beneficio de nuestros estudiantes”.