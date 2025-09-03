Estudiantes reciben lentes gracias al programa "Niñez Sana que Brilla" de la Alcaldía de Panamá

31 estudiantes con necesidades visuales de los sectores de Chagres y Pueblo Nuevo de Chilibre, se trasladaron a la sede del Hatillo para recibir lentes gestionados por la Alcaldía de Panamá, a través del programa “Niñez Sana que Brilla”.

La iniciativa, liderada por la Dirección de Gestión Social en comunidades de Panamá Norte, incluyó previamente pruebas oftalmológicas, que evidenciaron una alta incidencia de problemas visuales entre los niños de la región.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Con cada receta oftalmológica expedida, se confeccionó un juego de lentes entregado a cada estudiante, con el objetivo de atender sus necesidades visuales y mejorar su desempeño diario.

alcladia de panamá 31 estudiantes con necesidades visuales recibieron el beneficio de los lentes gratuitos. Alcaldía de Panamá

Para la directora de Gestión Social, Lizbeth Cunningham, “proveer de lentes a niños de comunidades humildes es resolver una necesidad urgente que mejorará su calidad de vida en general”.

Las deficiencias visuales infantiles son uno de los principales factores que afectan el aprendizaje, dificultando la lectura, la práctica de deportes, el estudio y la visibilidad en la vida cotidiana.