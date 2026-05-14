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Estudiantes de la Unachi proponen moción de censura contra la rectora Etelvina de Bonagas

Justine Williams, de la Asociación de Estudiantes de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), explicó en qué se fundamenta la solicitud de renuncia de la rectora Etelvina de Bonagas, y cómo ha sido el reconocimiento de actos inmorales por parte de la actual administración. Indicó que la solicitud de moción de censura se establece cuando un rector cae en negligencia y actos de inmoralidad.