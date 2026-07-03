Chiriquí Nacionales -  3 de julio de 2026 - 14:38

UNACHI elimina sobresueldos y anuncia recorte de gastos por medidas de austeridad

La UNACHI anunció un plan de austeridad que desvincula personal administrativo y congela acciones de personal.

UNACHI elimina sobresueldos y anuncia medidas de austeridad 

UNACHI elimina sobresueldos y anuncia medidas de austeridad 

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La Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) anunció la implementación de un plan de austeridad con el objetivo de reducir el gasto operativo y garantizar la continuidad de sus actividades académicas.

Entre las principales medidas se encuentran la eliminación de sobresueldos, la reducción de gastos de representación, la reorganización del personal administrativo y el congelamiento de diversas acciones de personal.

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UNACHI: eliminará sobresueldos y gastos de representación

Como parte del plan de contención del gasto, la UNACHI informó que eliminará los sobresueldos y gastos de representación asignados a las autoridades superiores de la universidad.

La medida también alcanza a los decanos y a los directores de los centros regionales universitarios, quienes dejarán de percibir gastos de representación.

Reorganización del personal administrativo

La universidad también ordenó la desvinculación de personal administrativo, como parte de un proceso de reorganización institucional.

Según la institución, esta medida busca disminuir el gasto operativo y se desarrollará con estricto apego a la Ley 62 de 2008, que regula la Carrera Administrativa.

Reducirán sobresueldos y congelarán acciones de personal

El plan de austeridad contempla, además:

  • Reducción del 40 % de los sobresueldos del personal que ocupa cargos de dirección.
  • Congelamiento de acciones de personal.
  • Suspensión de reclasificaciones.
  • Congelamiento de nuevos nombramientos.
  • Restricción de licencias con sueldo, entre otras medidas administrativas.

Buscan proteger la operatividad académica

La UNACHI explicó que estas decisiones tienen como propósito preservar el funcionamiento académico de la institución en medio del proceso de ajuste financiero.

La universidad indicó que continuará evaluando medidas que permitan optimizar el uso de los recursos sin afectar el desarrollo de las funciones esenciales de docencia, investigación y extensión.

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