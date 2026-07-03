EN VIVO

Gordito del Zodiaco

¡EN VIVO! Resultados del Gordito del Zodiaco del 3 de julio de la Lotería de Panamá

Sorteo de la Lotería Nacional de Panamá.

Sorteo de la Lotería Nacional de Panamá.

Telemetro
Entretenimiento - 

Llegó el momento de conocer los resultados del sorteo del Gordito del Zodiaco de la Lotería Nacional de Panamá que jugará hoy, 3 de junio de 2026.

Por Ana Canto

Sigue el minuto a minuto de la Lotería Nacional de Panamá. Conoce los resultados del sorteo del Gordito del Zodíaco de hoy 3 de julio de 2026.

Pirámide de Chakatín del Gordito del Zodiaco del

Números según la Pirámide de Chakatín

Chakatín reveló que los números de la Pirámide son: 5 - 2 - 8 - 1

Números más buscados para el Gordito del Zodíaco

Los número son: 12 - 40 - 04 - 27

Hoy puedes ser el ganador del sorteo del Gordito del Zodíaco del 3 de julio

Sigue el minuto a minuto del sorteo de la Lotería Nacional de Panamá aquí.

¿Cuánto es el premio del Gordito del Zodiaco del 3 de julio 2026?

El Gordito del Zodiaco otorga premio de la siguiente forma:

  • Coinciden las 3 primeras y últimas cifras: Ganas B/. 60.00.
  • Coinciden las 2 primeras y últimas cifras: Ganas B/. 4.00.
  • Coincides únicamente con la última cifra: Te llevas B/. 1.00.

¿Cómo ver EN VIVO el sorteo de la Lotería Nacional de Panamá?

El sorteo del Gordito del Zodíaco del 3 de julio del 2026, de la Lotería Nacional de Panamá, se transmite a través de diferentes plataformas digitales en vivo como: Telemetro.com y MedcomGo.

En esta nota:
Seguir leyendo

Sorteo del Gordito del Zodiaco de junio jugará este viernes 3 de julio

Pirámide de Chakatín hoy: Gordito del Zodíaco del 3 de julio de 2026

¿Ganaste? Chakatín pega en el sorteo miercolito del 1 de julio de 2026

Recomendadas

Más Noticias