¡EN VIVO! Resultados del Gordito del Zodiaco del 3 de julio de la Lotería de Panamá

Pirámide de Chakatín del Gordito del Zodiaco del
Números según la Pirámide de Chakatín
Chakatín reveló que los números de la Pirámide son: 5 - 2 - 8 - 1
Números más buscados para el Gordito del Zodíaco
Los número son: 12 - 40 - 04 - 27
Gordito del Zodiaco
Llegó el momento de conocer los resultados del sorteo del Gordito del Zodiaco de la Lotería Nacional de Panamá que jugará hoy, 3 de junio de 2026.
Sigue el minuto a minuto de la Lotería Nacional de Panamá. Conoce los resultados del sorteo del Gordito del Zodíaco de hoy 3 de julio de 2026.