MEDUCA y acudientes realizan jornada de limpieza en el Colegio Papa Francisco de Chitre

El Ministerio de Educación ( MEDUCA ), en conjunto con padres de familia, llevó a cabo una jornada de limpieza profunda y desinfección en el Colegio Papa Francisco, ubicado en Chitré, provincia de Herrera, con miras al regreso de aproximadamente 1,500 estudiantes a las clases presenciales el próximo lunes.

Las labores se realizaron luego de la suspensión temporal de las actividades académicas, tras reportarse fuertes olores en distintos puntos del plantel, situación que generó preocupación entre la comunidad educativa.

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De acuerdo con un informe técnico, los olores fueron ocasionados por una fuga de gas, originada por una falla técnica, descartando otras posibles causas.

Colegio Papa Francisco retomará clases presenciales el próximo lunes

Como parte de los preparativos para el reinicio de las clases, el personal del Meduca y los padres de familia efectuaron labores de limpieza, desinfección y acondicionamiento de las instalaciones, con el objetivo de garantizar un ambiente seguro para estudiantes, docentes y personal administrativo.

Las autoridades educativas informaron que, una vez concluidas las acciones correctivas y verificadas las condiciones del plantel, los alumnos podrán retornar a las aulas para continuar con el calendario escolar de manera presencial.