Yo Me Llamo regresa en su versión All Stars: descubre cómo votar por tu favorito

La espera terminó para los seguidores de Yo Me Llamo . El exitoso formato regresa con una edición especial denominada Yo Me Llamo All Stars, donde competirán los mejores imitadores de diferentes temporadas y países de Latinoamérica.

En esta nueva versión, el escenario reunirá a destacados participantes de Panamá, Chile, Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, El Salvador y Honduras, quienes buscarán conquistar al público y demostrar por qué fueron los mejores en sus respectivas ediciones.

Como parte de la competencia, los fanáticos tendrán un papel fundamental, ya que podrán votar diariamente por su artista favorito a través de la plataforma oficial del programa.

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¿Cómo votar en Yo Me Llamo All Stars?

El proceso es sencillo:

Ingresa a la sección "Votación | Yo Me Llamo All Stars".

Selecciona el país de tu preferencia o explora la opción "Todos" para ver a todos los participantes.

para ver a todos los participantes. Observa la vista previa de cada imitador.

Haz clic sobre la estrella ubicada junto al nombre de tu artista favorito para emitir tu voto.

Recuerda que puedes realizar un voto por día desde cada dispositivo.

La participación del público será determinante para apoyar a los imitadores que buscan convertirse en el gran ganador de Yo Me Llamo All Stars, una competencia que promete reunir talento, emoción y grandes interpretaciones de artistas reconocidos a nivel internacional.