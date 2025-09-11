2do pago del PASE-U: ¿Cuánto recibirán los estudiantes de primaria?

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) explica que los estudiantes de educación primaria recibirán B/.90.00 correspondientes al segudno pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal ( PASE-U ) del año 2025.

El enfoque ya se centra en los últimos periodos de clase dentro del ciclo 2025, con la entrega del apoyo económico trimestral, que continuará beneficiando a estudiantes de primaria, premedia y media.

El monto anual del beneficio para el nivel primario es de B/.270.00, distribuido en tres pagos de B/.90.00 durante el año escolar. Este subsidio busca facilitar la continuidad educativa y puede ser destinado a la compra de uniformes, útiles escolares, libros y transporte.

PASE-U 2025: IFARHU podría hacer cambios en el requisito para el segundo pago

IFARHU TReporta

El IFARHU implementará nuevos controles para que el PASE-U beneficie únicamente a estudiantes que cumplan con los requisitos establecidos. Así lo dio a conocer el director de la institución, Carlos Godoy, durante una entrevista en el programa Cara a Cara.

Entre las principales medidas, el IFARHU proyecta realizar los pagos del PASE-U mediante tarjetas Clave Social, gracias a una alianza con el Banco Nacional y la Caja de Ahorros. Este sistema permitirá que los fondos solo puedan usarse en gastos esenciales como alimentos, medicinas, transporte y útiles escolares.

Además, Godoy adelantó que el IFARHU evalúa ajustar los criterios para recibir el beneficio. Actualmente el PASE-U se entrega considerando la asistencia y la matrícula, pero se analiza volver a exigir un promedio mínimo de notas. “Creemos que debe volver a notas y posiblemente subir el promedio mínimo”, señaló.