Panamá Nacionales -  11 de septiembre de 2025 - 10:02

MEF justifica recortes presupuestarios a universidades públicas y centros académicos

MEF explicó que esta situación coincide con la reciente visita de la calificadora Moody’s, en la cual se detallaron los retos financieros que enfrenta el país.

Ana Canto
Por Ana Canto

El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Felipe Chapman, se refirió este jueves 11 de septiembre a los recortes presupuestarios aplicados a las universidades e instituciones de educación superior públicas, tras constatarse disminuciones significativas en sus asignaciones para el próximo año durante las vistas en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

Según explicó Chapman, esta situación coincide con la reciente visita de la calificadora Moody’s, en la cual se detallaron los retos financieros que enfrenta el país, entre ellos el aumento de la deuda pública, que ha triplicado los pagos por intereses, afectando la disponibilidad de recursos para los tres órganos del Estado y las instituciones autónomas.

"Somos transitorios y hemos heredado problemas enormes del Estado panameño, que incluye un aumento inédito de la deuda pública que ha triplicado el servicio de la deuda", indicó el ministro.

Durante el encuentro con Moody’s, se abordaron temas como el endeudamiento estatal, la necesidad de priorizar proyectos, la asignación del 7 % del presupuesto al sector educativo, así como los aumentos salariales, jubilaciones especiales y los diversos programas de subsidios que presionan las finanzas públicas.

Chapman destacó que la meta principal del Ejecutivo para 2025 es cumplir con la consolidación fiscal, buscando cerrar este año con un déficit fiscal del 4 %, reducirlo a menos del 3.5 % en 2026 y lograr que, por primera vez en 15 años, el gobierno no requiera préstamos para cubrir el pago de intereses.

