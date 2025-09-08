Panamá Nacionales -

Ministerios de Gobierno y de la Mujer sustentan sus presupuestos para 2026

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, sustentó este 8 de septiembre ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional la solicitud de 276 millones dólares para el 2026, pero el MEF le recomendó 151 millones de dólares. Por su parte, la titular del Ministerio de la Mujer, Niurka Palacios, indicó que solicitaron 11 millones de dólares, pero el MEF recomendó 7 millones de dólares. Palacios confirmó que la entidad no recibirá fondos para inversiones.