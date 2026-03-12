Panamá Nacionales -

Comisión de Presupuesto aprueba traslado de partida por más de 12 millones de dólares a la Asamblea

Con 14 votos a favor y una abstención, la Comisión de Presupuesto aprobó un traslado de partida por más de 12 millones de dólares a la Asamblea Nacional. El presidente del órgano Legislativo, Jorge Herrera, explicó que recursos serán destinados a cumplir compromisos fijos que se tienen con más de mil funcionarios y garantizar el funcionamiento de esta entidad.