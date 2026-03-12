Asamblea Nacional convoca a aspirantes para el cargo de Defensor del Pueblo 2026-2031

La Asamblea Nacional, en uso de sus facultades constitucionales y legales, convoca a todos los ciudadanos y ciudadanas interesados en aspirar al cargo de Defensor o Defensora del Pueblo para el periodo 2026-2031.

Requisitos para el cargo de defensor de la República

Carta de postulación del candidato o candidata, con extensión mínima de una página, tamaño 8 1/2 x 11, a doble espacio, que contenga los argumentos por los cuales considera debe ser escogido. Certificado de nacimiento original, expedido por el Tribunal Electoral, con los timbres correspondientes. Copia autenticada por el Tribunal Electoral de la cédula de identidad personal. Certificación del Tribunal Electoral en la cual se haga constar que el candidato o candidata se encuentra en pleno uso de sus derechos civiles y políticos. Certificado de Información de Antecedentes Penales. Hoja de vida Declaración notarial personal, bajo la gravedad de juramento, en la que se exprese que no se encuentra dentro de las limitaciones establecidas en el artículo 130 de la Constitución, ni en los numerales 4 y 6 del artículo 7 de la Ley 504 de 18 de diciembre de 2025.

Las postulaciones se recibirán exclusivamente los días 18, 19 y 20 de marzo de 2026, en horario de 8:30 a.m. a 4:00 p.m., en la Sede de la Comisión (sexto piso del edificio principal de la Asamblea Nacional). Los interesados podrán retirar copia del Reglamento de Elección en dichas oficinas.