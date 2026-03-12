Salud 24/7: Asamblea Nacional analiza aprobar ley por insistencia

La Asamblea Nacional analiza aprobar por insistencia el proyecto Salud 24/7, que busca extender los horarios de atención en los centros de salud del país, tras el veto del Ejecutivo.

Diputados evalúan insistir en el proyecto de Salud 24/7

El diputado proponente de la iniciativa, Betserai Richards, confirmó que el veto del Ejecutivo ya fue remitido al Legislativo y actualmente es evaluado por la Comisión de Salud, Trabajo y Desarrollo Social.

"Realmente la ciudadanía estaba esperando que los centros de salud pudiesen atender con un horario extendido y que la población no tenga que madrugar a las 3:00 de la mañana para conseguir un cupo", expresó Richards al referirse al objetivo del proyecto.

El diputado señaló que la propuesta contempla mecanismos para garantizar su funcionamiento, incluyendo la asignación de recursos para contratar más médicos, el pago oportuno al personal y el abastecimiento de medicamentos en las farmacias de los centros de salud.

Ejecutivo objeta la iniciativa de Salud 24/7

El proyecto fue vetado por el presidente de la República, José Raúl Mulino, bajo el argumento de inconveniencia, una decisión respaldada por el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo.

Entre las objeciones señaladas por el Ejecutivo se encuentran aspectos relacionados con el alcance del título de la ley y el posible impacto presupuestario para el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El diputado Richards indicó que el proyecto planteaba que la norma entrara en vigencia en el próximo año fiscal, con el fin de permitir la planificación del presupuesto necesario para su implementación.

De aprobarse por insistencia, el proyecto podría ser debatido en el pleno de la Asamblea Nacional la próxima semana, para lo cual se requerirían al menos 47 votos de los diputados.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, también señaló que actualmente 119 centros de salud en el país ya operan con horarios extendidos, lo que respalda la decisión del Ejecutivo de vetar la iniciativa.