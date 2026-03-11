MINSA respalda veto al proyecto de ley sobre horarios extendidos

El Ministerio de Salud ( MINSA ) expresó su respaldo a la decisión del Órgano Ejecutivo de objetar en su conjunto, por inconveniente, el proyecto de Ley 19, el cual buscaba establecer horarios extendidos en centros de salud de la República de Panamá.

De acuerdo con la entidad, actualmente el sistema de salud dispone de 119 instalaciones con horario extendido a nivel nacional, una estrategia que permite garantizar la atención médica a los pacientes en diferentes regiones del país.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, explicó que estas instalaciones continúan brindando atención después de las 3:00 de la tarde, facilitando el acceso oportuno a servicios básicos de salud.

Evaluarán ampliar horarios en otras instalaciones

Boyd Galindo indicó que el ministerio mantiene evaluaciones para extender el horario de atención en otros centros sanitarios, especialmente en áreas donde la población requiere mayor acceso a servicios médicos.

"Debo aclarar que la extensión de horarios en las instalaciones sanitarias requiere de una adecuada organización administrativa, ya que implica el nombramiento de médicos, enfermeras, camilleros, personal de limpieza y conductores", señaló el ministro.

Atención médica continuará en horario extendido

El MINSA reiteró que seguirá brindando atención médica en horario extendido en las regiones donde sea necesario, con el objetivo de garantizar que los pacientes puedan acceder de manera oportuna a los servicios básicos de salud.