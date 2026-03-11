MINSA respalda veto al proyecto de ley sobre horarios extendidos

El Ministerio de Salud (MINSA) expresó su respaldo a la decisión del Órgano Ejecutivo de objetar en su conjunto, por inconveniente, el proyecto de Ley 19, el cual buscaba establecer horarios extendidos en centros de salud de la República de Panamá.
Contenido relacionado: MINSA respalda proyecto de ley de etiquetado frontal en alimentos
El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, explicó que estas instalaciones continúan brindando atención después de las 3:00 de la tarde, facilitando el acceso oportuno a servicios básicos de salud.
Evaluarán ampliar horarios en otras instalaciones
Boyd Galindo indicó que el ministerio mantiene evaluaciones para extender el horario de atención en otros centros sanitarios, especialmente en áreas donde la población requiere mayor acceso a servicios médicos.
Atención médica continuará en horario extendido
El MINSA reiteró que seguirá brindando atención médica en horario extendido en las regiones donde sea necesario, con el objetivo de garantizar que los pacientes puedan acceder de manera oportuna a los servicios básicos de salud.