Fede Valverde: "Uno sueña siempre con noches así", tras el triunfo del Real Madrid ante el Manchester City

El uruguayo Fede Valverde, autor de los tres goles del triunfo del Real Madrid ante el Manchester City en la ida de octavos de final de la Liga de Campeones, confesó que siempre soñó "con noche así", en un día de ensueño que, sin embargo, aseguró no ha sentenciado el pase a cuartos.

"Increíble, uno sueña siempre con noches así. Agradecer a los compañeros que me dan la confianza necesaria para estar bien anímicamente, al cuerpo técnico y a la gente que siempre está apoyando aunque esta siendo una temporada difícil", dijo.

"Seguro que fue mi mejor partido, sobre todo en goles. Disfruté mucho hoy el fútbol. Hacía bastante que no disfrutaba un partido de esta forma. Estoy contento, estoy alegre pero sobre todo por el triunfo del equipo", añadió en Movistar+.

Fede desveló la táctica planeada y entrenada por Álvaro Arbeloa en los entrenamientos para sorprender al Manchester City, sin un 9 de referencia y con la llegada desde segunda línea del uruguayo.

"Intento llegar como me pide el entrenador desde segunda línea, que ataque. Hoy teníamos muchos más jugadores para tener el balón en medio campo y entonces intenté atacar más. Mis compañeros me han dado balones increíbles y les agradezco. Habíamos entrenado bastante cuando sacábamos de puerta que ellos iban a presionar uno a uno, sabíamos que habría espacios, somos rápidos arriba y lo aprovechamos bien", dijo.

Valoró Fede el trabajo y el compromiso de todos los jugadores que participaron en un partido que encaró el Real Madrid con siete bajas, y lamentó el penalti fallado por Vinícius.

"Nos tenemos que tratar como si fuéramos hermanos, el uno por el otro, defendernosy ayudarnos, cubrirnos las espaldas. Se notó cuando el equipo está unido. Si todos trabajamos juntos, podemos conseguir grandes cosas".

"Es una pena el penalti pero lo importante fue el trabajo del equipo, el esfuerzo. Sabemos que los partidos en Mánchester son muy complicados y difíciles, presionan mucho y tienen una afición que aprieta. Tenemos que ir como si fuera 0-0 el resultado y trabajarlo bien", sentenció.

FUENTE: EFE