Aficionado panameño logra que Cristiano Ronaldo reciba un regalo especial

El reconocido astro del fútbol, Cristiano Ronaldo , recibió un obsequio exclusivo de manos del artista panameño Waldo Orlando. A través de un video en redes sociales, el artista celebró este hito y agradeció el apoyo del portero de la Selección Nacional, Orlando "Cuty" Mosquera, quien fue el encargado de entregar el presente tras un partido.

De acuerdo con el artista, los botines fueron personalizados tras la histórica clasificación de Panamá al Mundial 2026. Waldo envió el calzado en una caja especial que incluía una camiseta de la selección de Portugal con el número 7 y un marcador, con la esperanza de que "El Bicho" la autografiara.

El camino para entregar el regalo no estuvo exento de incertidumbre. Semanas antes, surgieron reportes sobre una posible ausencia de Ronaldo con su equipo, el Al-Nassr, lo que preocupó a Waldo ante la posibilidad de que el portugués no viera acción en el encuentro frente al Al-Fayha, club donde milita el panameño "Cuty" Mosquera. No obstante, el regreso del luso a las canchas reavivó las esperanzas.

El esperado encuentro se dio el pasado 28 de febrero. Tras el pitazo final, el arquero panameño y Cristiano tuvieron un breve intercambio en el que se concretó la entrega de los botines y la firma de la camiseta.

Waldo, especialista en la personalización de prendas, calzado y accesorios, expresó su profunda gratitud hacia "Cuty" por hacer su sueño realidad. Cabe destacar que el arte de este panameño ya ha llegado a manos de otras leyendas del deporte como Leo Messi, Marco Reus, Radamel Falcao y Vinícius Jr.

En el video difundido en sus redes sociales, Waldo no dudo en agradecer a Cristiano por recibir el presente, y sobre todo, al Cuty, por hacer uno de sus sueños realidad.

