Panamá Oeste Nacionales -  11 de marzo de 2026 - 13:59

Planta potabilizadora de Mendoza suspende operaciones en Panamá Oeste

La ACP informó que la planta potabilizadora de Mendoza suspendió operaciones temporalmente, lo que podría causar baja presión o falta de agua en Panamá Oeste.

Planta potabilizadora de Mendoza

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) informó que, debido a una eventualidad operativa, la Planta Potabilizadora de Mendoza suspendió temporalmente su operación este miércoles 11 de marzo de 2026.

Durante el tiempo que duren los trabajos, los sectores abastecidos por esta planta en la provincia de Panamá Oeste podrían experimentar baja presión o incluso falta de suministro de agua potable. La entidad explicó que estas afectaciones se mantendrán mientras se atiende la situación operativa registrada en la instalación.

Servicio en planta potabilizadora se restablecerá de forma progresiva

La ACP indicó que una vez concluyan los trabajos, el servicio de agua potable se restablecerá de manera progresiva en las comunidades afectadas.

Las autoridades recomendaron a los residentes tomar las previsiones necesarias mientras se normaliza el suministro.

