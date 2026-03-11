MOP iniciará ampliación del Corredor de las Playas el 16 de marzo

El Ministerio de Obras Públicas ( MOP ) informó que a partir del lunes 16 de marzo iniciarán los trabajos del proyecto Ampliación del Corredor de las Playas, específicamente en el tramo comprendido entre El Espino y Sajalices, además de la Variante Campana en la provincia de Panamá Oeste.

Obras tendrán una duración aproximada de dos años y medio

Según la entidad, las labores del proyecto tendrán una duración estimada de dos años y medio y se desarrollarán de lunes a viernes en horario de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. El MOP señaló que de ser necesario también se realizarán trabajos en horario nocturno, lo cual será comunicado previamente a la ciudadanía.

MOP habilitará desvíos para mantener la circulación

Durante la ejecución de la obra, el área intervenida contará con señalización preventiva y personal de seguridad vial para orientar a los conductores. Además, se habilitarán desvíos temporales, manteniendo un carril por sentido, con el objetivo de garantizar la circulación vehicular mientras se desarrollan los trabajos.

Este proyecto forma parte de las iniciativas del gobierno para mejorar la infraestructura vial y facilitar la movilidad hacia las playas del Pacífico panameño, una de las rutas más transitadas durante fines de semana y temporadas turísticas.