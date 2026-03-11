MEDUCA implementará rediseño curricular experimental en año lectivo 2026

El Ministerio de Educación ( MEDUCA ) anunció la implementación experimental de un rediseño curricular durante el año lectivo 2026, dirigido a los niveles de Educación Básica General y Educación Media en el primer y/o segundo nivel de enseñanza.

La iniciativa estará dirigida a la Educación Básica General y la Educación Media, con el objetivo de modernizar los contenidos educativos y adaptarlos a las nuevas necesidades de aprendizaje.

Plan del MEDUCA busca actualizar el sistema educativo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MeducaPma/status/2031838441231532207?s=20&partner=&hide_thread=false El Ministerio de Educación anuncia la implementación experimental del rediseño curricular durante el año lectivo 2026 para la Educación Básica General y la Educación Media.#SomosMeduca#ConPasoFirme pic.twitter.com/DawdZzv5HG — Ministerio de Educación de Panamá (@MeducaPma) March 11, 2026

Aplicación será obligatoria en centros educativos oficiales

La institución informó que esta disposición será de carácter obligatorio para todos los centros educativos oficiales a partir de su promulgación. No obstante, al tratarse de una fase experimental, los criterios e instrumentos de evaluación podrán ser ajustados durante su aplicación, con base en los resultados obtenidos durante el proceso.

Portal Educapanamá será el canal oficial de consulta

El ministerio indicó que el único canal oficial para consultar contenidos, lineamientos e instrumentos del rediseño curricular será el portal educativo del MEDUCA:

EducaPanamá

Por ello, el personal docente deberá regirse estrictamente por la información publicada en esta plataforma, además de mantener la documentación que evidencie el cumplimiento de los lineamientos establecidos.

Resultados serán evaluados al finalizar el año lectivo

El MEDUCA explicó que al finalizar el periodo lectivo 2026 se realizará una evaluación del proceso, tomando como base los informes y reportes generados por los docentes.

Este análisis permitirá determinar si el rediseño curricular continúa, se modifica o se elimina, reafirmando tanto su carácter obligatorio durante la fase piloto como el papel activo de los docentes en la validación del proceso educativo.