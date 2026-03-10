MEDUCA abre audiciones para Bandas Sinfónicas estudiantiles 2026

El Ministerio de Educación ( MEDUCA ) anunció la apertura de audiciones para integrar las Bandas Sinfónicas Estudiantiles 2026, un programa dirigido a jóvenes con interés y talento musical en distintas regiones del país.

Convocatoria nacional para estudiantes músicos

La entidad informó que los estudiantes interesados deberán enviar su audición antes del sábado 29 de marzo a través del enlace habilitado en el perfil oficial de @musicameduca.

“La música nos llama… sigue su camino y descubre tu potencial”, señala la convocatoria difundida por el programa Música MEDUCA en sus plataformas digitales.

“Si la música es parte de tu vida, este es tu momento. Audiciona y forma parte de la Banda Sinfónica de tu región”, destaca el anuncio oficial del programa.

El programa permitirá a los seleccionados formar parte de las bandas sinfónicas regionales, donde compartirán experiencias de formación y desarrollo musical con estudiantes de distintas provincias del país.