MEDUCA abre audiciones para Bandas Sinfónicas estudiantiles 2026

El Ministerio de Educación (MEDUCA) anunció la apertura de audiciones para integrar las Bandas Sinfónicas Estudiantiles 2026, un programa dirigido a jóvenes con interés y talento musical en distintas regiones del país.
Convocatoria nacional para estudiantes músicos
La entidad informó que los estudiantes interesados deberán enviar su audición antes del sábado 29 de marzo a través del enlace habilitado en el perfil oficial de @musicameduca.
“La música nos llama… sigue su camino y descubre tu potencial”, señala la convocatoria difundida por el programa Música MEDUCA en sus plataformas digitales.
“Si la música es parte de tu vida, este es tu momento. Audiciona y forma parte de la Banda Sinfónica de tu región”, destaca el anuncio oficial del programa.
El programa permitirá a los seleccionados formar parte de las bandas sinfónicas regionales, donde compartirán experiencias de formación y desarrollo musical con estudiantes de distintas provincias del país.