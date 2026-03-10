Panamá Nacionales -  10 de marzo de 2026 - 16:00

MEDUCA abre audiciones para Bandas Sinfónicas estudiantiles 2026

El MEDUCA anunció el inicio de audiciones para integrar las Bandas Sinfónicas Estudiantiles 2026 en distintas regiones del país.

Christopher Perez
Por Christopher Perez

El Ministerio de Educación (MEDUCA) anunció la apertura de audiciones para integrar las Bandas Sinfónicas Estudiantiles 2026, un programa dirigido a jóvenes con interés y talento musical en distintas regiones del país.

Convocatoria nacional para estudiantes músicos

La entidad informó que los estudiantes interesados deberán enviar su audición antes del sábado 29 de marzo a través del enlace habilitado en el perfil oficial de @musicameduca.

“La música nos llama… sigue su camino y descubre tu potencial”, señala la convocatoria difundida por el programa Música MEDUCA en sus plataformas digitales.

“Si la música es parte de tu vida, este es tu momento. Audiciona y forma parte de la Banda Sinfónica de tu región”, destaca el anuncio oficial del programa.

El programa permitirá a los seleccionados formar parte de las bandas sinfónicas regionales, donde compartirán experiencias de formación y desarrollo musical con estudiantes de distintas provincias del país.

