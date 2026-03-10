Concurso General de Becas 2026: IFARHU elimina certificado socioeconómico como requisito

El director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU), Carlos Godoy, informó que este martes el portal web de la institución ha registrado un alto tráfico de usuarios debido a las consultas sobre la preselección del Concurso General de Becas 2026 .

Tras el anuncio de los resultados, los acudientes y estudiantes mayores de edad deben presentar la documentación requerida para formalizar el beneficio. Entre los requisitos figura la certificación socioeconómica, documento que ha generado inquietud entre los padres de familia debido a la complejidad del trámite. Ante esto, Godoy señaló en una entrevista en Eco TV, que se evalúa suspender este requisito para la presente edición, argumentando que se trata de una beca otorgada por mérito académico.

En cuanto a la certificación bancaria, otro de los documentos exigidos, el director explicó que la institución busca mecanismos para agilizar su solicitud y evitar inconvenientes a los acudientes. Por otro lado, el IFARHU comunicó que próximamente se informarán los canales oficiales para que aquellos estudiantes que perdieron su usuario y contraseña puedan recuperar sus credenciales de verificación.

Para confirmar si ha sido preseleccionado, puede ingresar al sitio web: https://www.ifarhuconcurso.gob.pa/.